Una familia disfuncional: Los Toledo dejaron entrever sus conflictos tras aparecer en La Baronesa

29 ag. 2026 - 11:00 hrs.

En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) invitó a Emilia (Octavia Bernasconi) a una "cita especial" que resultó ser la fiesta de aniversario de sus padres, Andrea (Catalina Guerra) y Samuel (Francisco Ossa).

Pero apenas la joven puso un pie en esa casa, se dio cuenta que las cosas no iban bien. Andrea se mostró extremadamente territorial con su hijo mayor y la bombardeó con preguntas para conocer todo sobre ella: quiénes son su familia, dónde estudió, en qué trabaja, qué hacen sus padres y un largo etcétera.

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Incómoda, quiso ir al baño y se enteró por Catalina (María Jesús Godoy), la hermana de Javier, que su hermano siempre usa las fechas importantes de la familia para provocar y el anuncio de un matrimonio fue la gota que rebalsó el vaso.

Andrea se reunió a solas con Emilia en el dormitorio de su hijo, lugar que mantiene como un verdadero santuario de Javier, pese a que se fue hace más de 10 años de la casa.

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Allí reveló que a los dos meses, Javier estuvo a punto de morir y ella "lo salvó con su amor". Desde ese momento, siente una aprensión incontrolable y desequilibrios emocionales con los que su marido y su otra hija han debido lidiar.

Andrea lleva años en tratamiento psiquiátrico y varios especialistas han dejado su caso porque ella no coopera. Samuel la deja ir a su ritmo, mientras que Catalina insiste en que debería volver a ver a un médico que la ayude con sus crisis.

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