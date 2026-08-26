La amistad de Clara y Francesca vivirá duro quiebre en impactante adelanto de La Baronesa

26 ag. 2026 - 07:20 hrs.

Los próximos capítulos de La Baronesa estarán marcados por la tensión para Clara (Lorena Bosch) y Emilia (Octavia Bernasconi).

Emilia fue presentada como la prometida de Javier (Simón Pesutic) a la familia de Toledo, pero sin terminar su compromiso con Nicolás (Andrew Bargsted). Catalina (María Jesús Godoy) descubrirá la situación y sin pelos en la lengua, querrá una explicación de lo que sucede.

"Explícame una cosa, cuñadita. ¿Cómo es eso de que te vas a casar con Nicolás y con mi hermano al mismo tiempo?", preguntará.

La Baronesa / Mega

Clara tomará una dura decisión

Francesca (Katyna Huberman) estará preocupada por los eventos de amnesia de Clara, pero en su afán de ayudarla, terminará cruzando una línea que no debía.

Triste, pero con firmeza, la madre de Paula (Francisca Armstrong) pondrá distancia entre las dos: "Yo te adoro, nos conocemos desde que somos chiquititas, nuestros hijos ahora se van a casar, pero no me vuelvas a pedir que nuestra relación siga siendo la misma de antes. De ahora en adelante, no te metas más en mis temas con mi marido".

No te pierdas La Baronesa, de lunes a viernes, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro. Y recuerda que puedes ver los episodios por Mega Go 24 horas antes de su emisión por señal abierta.

Todo sobre La Baronesa