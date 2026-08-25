"Podemos terminar tras las rejas": León y Antonio temen que Clara recuerde lo que le han hecho en La Baronesa

25 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 7 de La Baronesa, León (César Caillet) tiene miedo de que Clara (Lorena Bosch) comience a averiguar sobre sus episodios de amnesia y le advierte a Antonio (Carlos Díaz) que deben hacer algo al respecto.

"Tú no le estás tomando el peso a esto, Antonio. Si se llega a saber lo que le hemos hecho a Clara durante estos 30 años, los dos podemos terminar por siempre tras las rejas. Esto es grave", afirmó.

¿Qué le hicieron a Clara?

Con tal de no tener intimidad con su esposa, Antonio fue capaz de sedarla durante años, pero eso no bastó. Clara tenía que pensar que realmente había pasado algo entre ellos dos.

La Baronesa / Mega

El abogado y su amante fueron capaces de contratar hombres para que se acostaran con ella en su lugar, así como de inseminarla artificialmente para que ella pudiera concebir a sus hijos.

Esta atrocidad, Antonio la considera el precio que han debido pagar para estar juntos y para evitar que salga a la luz, se encargará de que Francesca (Katyna Huberman) no le siga metiendo cosas en la cabeza a su esposa.