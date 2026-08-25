Los Toledo están preocupados por Andrea: La madre de Javier abandonó su tratamiento en La Baronesa
En el capítulo 7 de La Baronesa, la actitud de Andrea (Catalina Guerra) en la cena familiar causó preocupación en Catalina (María Jesús Godoy) y Samuel (Francisco Ossa), quienes han visto cómo su salud mental se deteriora.
"Mi mamá no se puede poner así cada vez que Javier ande con una mina, yo no sé si esto sea una provocación (de mi hermano). Hay que hacer que la mamá de verdad retome la terapia", le dijo la joven a su padre.
Pero para su frustración, Samuel insistió en que es la propia Andrea quien quiere realizar el tratamiento.Ir a la siguiente nota
El problema de la pieza
Javier (Simón Pesutic) bajó por las escaleras con Emilia (Octavia Bernasconi) tras darse cuenta que su madre mantiene como un verdadero santuario la habitación que él abandonó a los 18 años. De hecho, pidió que la desarmen lo antes posible.
El doctor Manríquez es el que trata a Andrea, pero Samuel informó "que no iba a seguir el tratamiento con tu mamá mientras ella no fuera constante y ordenada".Ve el capítulo en
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