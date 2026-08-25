Coincidieron en la azotea: Así fue el primer encuentro entre Nicolás y Javier en La Baronesa

25 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 7 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no pudo controlar sus celos al ver la cercanía entre Catalina (María Jesús Godoy) y Javier (Simón Pesutic).

"Mira, Paula, yo estoy solterísima, ¿ya? Y Ay, qué pena que sea Javier el que te gusta, porque sí, se va a casar, pero no conmigo. ¿Le dices tú o le digo yo?", preguntó la joven a Javier, quien aclaró que son hermanos.

Un favor para Cata

Luego, Catalina se llevó a Javier a un lugar más alejado para pedirle un especial favor: evitar que Nicolás (Andrew Bargsted) se vaya de la fiesta porque le gustó.

La Baronesa / Mega

"Está bien. A ver, ¿quién es el famoso Nicolás que quiere dejar sola a mi hermana?", preguntó en voz alta y cuando vio aparecer al preparador físico, lo reconoció inmediato como el prometido de Emilia (Octavia Bernasconi).

Los dos se miraron frente a frente y en un tenso saludo, ambos se presentaron.