Coincidieron en la azotea: Así fue el primer encuentro entre Nicolás y Javier en La Baronesa
En el capítulo 7 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no pudo controlar sus celos al ver la cercanía entre Catalina (María Jesús Godoy) y Javier (Simón Pesutic).
Ay, qué pena que sea Javier el que te gusta, porque sí, se va a casar, pero no conmigo. ¿Le dices tú o le digo yo?", preguntó la joven a Javier, quien aclaró que son hermanos.
Un favor para Cata
Luego, Catalina se llevó a Javier a un lugar más alejado para pedirle un especial favor: evitar que Nicolás (Andrew Bargsted) se vaya de la fiesta porque le gustó.Ir a la siguiente nota
"Está bien. A ver, ¿quién es el famoso Nicolás que quiere dejar sola a mi hermana?", preguntó en voz alta y cuando vio aparecer al preparador físico, lo reconoció inmediato como el prometido de Emilia (Octavia Bernasconi).
Los dos se miraron frente a frente y en un tenso saludo, ambos se presentaron.Ve el capítulo en
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