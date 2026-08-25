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Antonio se aprovechará de la ingenuidad de Clara para manipularla en el capítulo 8 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 8 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) intentará manipular a Clara (Lorena Bosch) para hacerla sentir culpable por pedir ayuda a Francesca (Katyna Huberman). 

"Una cosa es que tú te sientas agradecida del hogar que nosotros formamos, y otra muy distinta es que me hayas dejado de querer. Mira, nadie te va a crucificar por dejar de quererme, nadie", le dirá. 

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Clara, desconcertada, insistirá en que ella sigue muy enamorada de él. 

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Aurora aparece en escena

Pero antes de que la conversación continúe, Aurora (Loreto Valenzuela) los escuchará y bajará hasta la cocina para llamarles la atención.

"Antonio, ¿puedes saber qué está pasando? ¿Qué es este escándalo en la mitad de la noche?", preguntará la matriarca con molestia. ¿Protegerá a su nuera del asedio de su hijo?.

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