La Baronesa - Capítulo 7: León y Antonio fueron demasiado lejos
En el séptimo capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) sabe que será un problema si Clara (Lorena Bosch) intenta recordar sus encuentros con Antonio (Carlos Díaz). Si va a un psiquiatra u otro terapeuta, la verdad podría salir a la luz.
El médico y su amante no solo drogaron a Clara, sino que le pagaron a hombres para que se acostaran con ella durante 30 años. Si los descubren, no habrá manera posible de que eviten la cárcel.
Andrea tiene problemas
Andrea (Catalina Guerra) casi pierde a Javier (Simón Pesutic) por una enfermedad cuando apenas era un bebé. Por esa razón, hasta el día de hoy intenta sobreprotegerlo, sin darse cuenta que asfixia a su hijo.Ir a la siguiente nota
Su actitud con Emilia (Octavia Bernasconi) fue ejemplo de ello. De hecho, la joven pronto se dio cuenta que su nueva suegra tiene un desequilibrio mental que varios psiquiatras no han podido tratar cabalmente.
Tanto Catalina (María Jesús Godoy) como Samuel (Francisco Ossa) han tenido que aprender a lidiar con su carácter, mientras que Javier decidió irse de casa apenas tuvo la edad suficiente para hacerlo.Ve el capítulo en
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