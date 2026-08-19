La Baronesa - Capítulo 3: Un secreto de 30 años

19 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En el tercer capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) fue al departamento de León (César Caillet) para hablar con él. Esa misma mañana lo había buscado, pero el médico no estaba en casa.

León confesó que está cansado de esta vida que lleva, siendo de las puertas para afuera su amigo, el confidente de Clara (Lorena Bosch) y el médico de cabecera de Roberto (Patricio Achurra), cuando en realidad llevan 30 años de una relación a escondidas.

Emilia lo arruina todo

Emilia (Octavia Bernasconi) no puede creer que la propuesta de Javier (Simón Pesutic) sea cierta. Ella tiene un prometido, se va a casar con Nicolás (Andrew Bargsted) así que no puede aceptar.

La Baronesa / Mega

Furiosa, volvió al "Clavel Rojo" y causó problemas con Ramón (Ricardo Mateluna), el dueño del clandestino.

Entonces, Emilia fue al hotel donde se hospeda Javier y le devolvió el anillo, lo que causó una inmediata reacción en el apostador: a la mañana siguiente irá con todas sus cosas a la casa de los Márquez para tomar posesión de la propiedad.