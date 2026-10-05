Le dirá al menos indicado: Daniel desclasificará el affair de su madre a León en el capítulo 36 de La Baronesa

05 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 36 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no sabrá con quién desahogarse tras descubrir que Clara (Lorena Bosch) engañó a su padre. Entonces, pensará en León (César Caillet), quien siempre ha sido un confidente de la familia.

"Yo necesito que tú me prometas que esto que te voy a decir, no se lo vas a decir a nadie, pero sobre todo a mi papá. Mi mamá se está metiendo con Samuel", le dirá al médico.

Un segundo secreto sale a la luz

Más allá del shock de la noticia, León será perspicaz y comenzará a cuestionar a Daniel.

La Baronesa / Mega

"Cuando llega tu mamá, Francesca no delata tu presencia. No le dice a tu mamá que tú estás ahí por una razón que tampoco entiendo. Esa es la forma en que tú te enteras de la confesión de tu mamá. ¿Por qué estabas escondido en la casa de Francesca y tu mamá no lo puede saber?", le preguntará.

Entonces, el hijo de Antonio (Carlos Díaz) tendrá que sincerar su propio romance con Francesca (Katyna Huberman).