22 nov. 2026 - 11:20 hrs.

León (César Caillet) fue a escondidas a la clínica para someterse al test de compatibilidad con Daniel (Francisco Reyes Cristi), a sabiendas de que es su padre biológico y había probabilidades de que pudiera donarle médula ósea.

Los resultados fueron tal como los esperaba. La compatibilidad genética era suficiente para salvar la vida del chef y estaba dispuesto a todo con tal de protegerlo. Sin embargo, había algo que debía solucionar previamente con el doctor Labra (Cristián Carvajal).

El secreto de León

León quería mantener en el anonimato su ayuda, pero el doctor Labra, testigo directo de la conmoción que causó la discrepancia de paternidad, estaba seguro de que Daniel querría averiguar todo sobre el donante.

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A su modo de ver, ocultar la verdad lo único que haría sería dilatar una situación completamente inevitable porque tarde o temprano, los hermanos Márquez descubrirían que León los engendró.

Insulza también era conciente de ello, pero su intención solo era ganar algo de tiempo para que la noticia no golpeara a Daniel durante su tratamiento, sino una vez ya estuviera recuperado.

Con este argumento, Labra estuvo de acuerdo en mantener su nombre oculto. Sin embargo, si Daniel presenta una orden judicial, podría obligar al centro médico a delatar la identidad del hombre que lo salvó.

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