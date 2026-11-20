20 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) está en la pista del pasado de Clara (Lorena Bosch) porque eso podría dar luces de quién la hizo desaparecer forzosamente.

El primero en ser interrogado fue Samuel (Francisco Ossa), quien se vio sorprendido por estar nuevamente en el radar de la investigación. Sin embargo, lo que Domínguez quería saber era la percepción que Toledo tenía de la víctima. Para Samuel, Clara era una mujer que parecía muy inocente y sin experiencia de la vida.

Luego, el persecutor se entrevistó con Antonio (Carlos Díaz), quien señaló estar molesto por los "años de engaño" que sufrió en manos de su esposa. Aún así, se negó a acusar al supuesto amante de Clara por su posible crimen.

La Baronesa / Mega

El donante anónimo

Daniel (Francisco Reyes Cristi) recibió una llamada de la clínica y, acompañado de Emilia (Octavia Bernasconi), fue a encontrarse con el doctor Labra (Cristián Carvajal).

El médico le comunicó que ya encontraron un donante compatible que no llegó por lista de espera, sino por su caso en particular. Daniel sospechó que se trataba de su padre biológico y demandó conocer su identidad, sin embargo, Labra informó que esta persona solicitó mantenerse en el anonimato.