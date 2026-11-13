La Baronesa - Capítulo 61: Francesca necesita la ayuda de León

13 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) acudió a la oficina de León (César Caillet) para solicitar su ayuda en algo muy específico.

La mamá de Nicolás (Andrew Bargsted) quiere limpiar el nombre de Clara (Lorena Bosch) y su intención es que León la ayude. Sin embargo, este se niega rotundamente, alegando que él siempre va a estar del lado de Antonio (Carlos Díaz), la única víctima desde su punto de vista.

Ante esto, Francesca acepta que él no quiere ser parte, pero antes de irse le deja en claro una cosa: ella no se detendrá hasta descubrir qué pasó con su amiga.

La gran verdad

Aurora (Loreto Valenzuela) acompaña a Daniel (Francisco Reyes Cristi), Paula (Francisca Armstrong) y Emilia (Octavia Bernasconi) a ver los resultados del examen que se realizaron para saber si pueden ser donantes de Daniel.

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Al llegar, el doctor Labra (Cristián Carvajal) no tiene buenas noticias, ya que Paula y Emilia no solo no son compatibles con su hermano, sino que, al igual que Daniel, no son hijas de Antonio.