La brutal respuesta de León ante petición de Francesca para limpiar el nombre de Clara en La Baronesa

13 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) llega a la consulta de León (César Caillet) con una petición concreta.

Primero, la amiga de Clara (Lorena Bosch) accede a ayudar a León con Daniel (Francisco Reyes Cristi) para que pueda recuperar la confianza en su padrino. Sin embargo, quiere algo a cambio.

Francesca pide a León que él sea parte de una campaña para limpiar el nombre de Clara luego de su desaparición y los últimos antecedentes que se han conocido de la paternidad de Daniel.

La respuesta de León

Ante tal situación y petición, León no lo piensa ni un segundo y rechaza la invitación de Francesca. "Yo siempre voy a dar para el lado de Antonio (Carlos Díaz) y, además, en todo este drama, la víctima es él", expresó el profesional de la salud.

Es en ese momento donde Francesca revela un secreto de Clara al mencionar que ella nunca tuvo memoria de algún encuentro íntimo con Antonio.

La Baronesa / MEGA

León, aunque Francesca creía que no, se toma de esta declaración para asegurar que posiblemente, si Clara no recuerda a Antonio, sí recuerda a otros hombres, lo que termina desatando el quiebre de conversación.

No obstante, la mamá de Nicolás (Andrew Bargsted) no se va sin antes decir: "sobre lo de Clara, no voy a descansar hasta saber lo que pasó, que no te quepa ni una duda".

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