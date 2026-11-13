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La brutal respuesta de León ante petición de Francesca para limpiar el nombre de Clara en La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) llega a la consulta de León (César Caillet) con una petición concreta. 

Primero, la amiga de Clara (Lorena Bosch) accede a ayudar a León con Daniel (Francisco Reyes Cristi) para que pueda recuperar la confianza en su padrino. Sin embargo, quiere algo a cambio.

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Francesca pide a León que él sea parte de una campaña para limpiar el nombre de Clara luego de su desaparición y los últimos antecedentes que se han conocido de la paternidad de Daniel. 

La respuesta de León

Ante tal situación y petición, León no lo piensa ni un segundo y rechaza la invitación de Francesca. "Yo siempre voy a dar para el lado de Antonio (Carlos Díaz) y, además, en todo este drama, la víctima es él", expresó el profesional de la salud.

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Es en ese momento donde Francesca revela un secreto de Clara al mencionar que ella nunca tuvo memoria de algún encuentro íntimo con Antonio.

Francesca y León
La Baronesa / MEGA

León, aunque Francesca creía que no, se toma de esta declaración para asegurar que posiblemente, si Clara no recuerda a Antonio, sí recuerda a otros hombres, lo que termina desatando el quiebre de conversación. 

No obstante, la mamá de Nicolás (Andrew Bargsted) no se va sin antes decir: "sobre lo de Clara, no voy a descansar hasta saber lo que pasó, que no te quepa ni una duda". 

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