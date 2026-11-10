"Necesito encontrar a mi papá porque...": Daniel le hizo una desesperada pregunta a Fran en La Baronesa

10 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 58 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) entró sin avisar a la casa de Francesca (Katyna Huberman), a pesar de que ella intentó expulsarlo de su propiedad.

La terapeuta le había prometido a Nicolás (Andrew Bargsted) que no lo dejaría pasar nunca más, pero no logró detenerlo. Daniel estaba desesperado por hablar con ella porque es la única que podría contarle lo que necesita saber. "Mi mamá a ti te contaba todo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber qué es mi papá".

Francesca no sabe qué decir

La pregunta descolocó a Fran porque, si hay algo de lo que está segura, es que Clara (Lorena Bosch) siempre le había sido fiel a Antonio (Carlos Díaz), al menos hasta que empezó a sentir algo más por Samuel (Francisco Ossa).

La Baronesa / Mega

"A ver, córtala con eso. Mira, si tú estás haciendo todo esto para tener una excusa para venir a meterte a mi casa, está todo mal", le reclamó a Daniel.

"Necesito encontrar a mi papá porque estoy enfermo y el único que me puede salvar la vida a mi papá biológico", le confesó el chef.