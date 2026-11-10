Sigue en racha: Javier se quedó con un convertible tras ganar en el póker en La Baronesa
En el capítulo 58 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) llegó al Clavel Rojo con ganas de apostar, pero se encontró con el clandestino completamente vacío.
En el local le informaron que todos los jugadores se fueron por culpa de Javier (Simón Pesutic), que ganó a todos. Entre ellos estaba el avezado Germán Canales (Carlos Martínez), quien perdió su querido convertible en manos del "Querubin".
"El marido de tu nieta llegó muy temprano y dejó a todos con los bolsillos vacíos", anunciaron apenas Aurora puso un pie en el casino.Ir a la siguiente nota
El premio de Javier
En tanto, Javier se dedicó a manejar su nueva adquisición a toda velocidad hasta que regresó al hotel.
Allí, pensó qué hacer con el auto y en un gesto romántico, dejó las llaves al interior de una pequeña cajita de terciopelo para sorprender a Emilia (Octavia Bernasconi).Ve el capítulo en
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