¿Ganará? Javier apostará a lo grande en las mesas del Clavel Rojo en el capítulo 58 de La Baronesa
En el avance del capítulo 58 de La Baronesa, las apuestas en el Clavel Rojo estarán más intensas que nunca con Javier (Simón Pesutic) enfrentándose a un peso pesado en las mesas de póker.
Uno de los parroquianos del clandestino es don Germán (Carlos Martínez), quien, pese a las advertencias del locatario, quiso medirse con el hombre que le ganó a "la Baronesa" (Loreto Valenzuela).
La situación escalará al punto en que don Germán querrá jugar a lo grande.Ir a la siguiente nota
"No me estés haciendo trampa, cabrito", dirá molesto por haber perdido. Cuando le adviertan que no debe seguir, insistirá en que no es un cobarde y sacará unas adornadas llaves que pondrá sobre la mesa: "Mi tesorito me va a dar la suerte. Lo pongo".
Javier, interesado, responderá que se muere de ganas de conocer su "tesorito". ¿Será esta la ocasión en que se acabe la buena suerte de Toledo o se quedará con una segunda propiedad a su nombre?Ve el capítulo en
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