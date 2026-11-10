¿Ganará? Javier apostará a lo grande en las mesas del Clavel Rojo en el capítulo 58 de La Baronesa

10 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 58 de La Baronesa, las apuestas en el Clavel Rojo estarán más intensas que nunca con Javier (Simón Pesutic) enfrentándose a un peso pesado en las mesas de póker.

Uno de los parroquianos del clandestino es don Germán (Carlos Martínez), quien, pese a las advertencias del locatario, quiso medirse con el hombre que le ganó a "la Baronesa" (Loreto Valenzuela).

La situación escalará al punto en que don Germán querrá jugar a lo grande.

La Baronesa / Mega

"No me estés haciendo trampa, cabrito", dirá molesto por haber perdido. Cuando le adviertan que no debe seguir, insistirá en que no es un cobarde y sacará unas adornadas llaves que pondrá sobre la mesa: "Mi tesorito me va a dar la suerte. Lo pongo".

Javier, interesado, responderá que se muere de ganas de conocer su "tesorito". ¿Será esta la ocasión en que se acabe la buena suerte de Toledo o se quedará con una segunda propiedad a su nombre?