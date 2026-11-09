La Baronesa - Capítulo 57: Un secreto que remece a Antonio

09 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no confía más en León (César Caillet) y, por esa razón, se resiste a contarle sobre su enfermedad. Él le contó el secreto de su relación con Francesca (Katyna Huberman) y, por su culpa, perdió a la mujer que amaba.

El médico no admitió su culpa y, en cambio, responsabilizó a Fran por el quiebre con su ahijado, así que buscó a la terapeuta y la agredió violentamente. Por fortuna, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) lo vio todo y la defendió.

La triste verdad

Antonio (Carlos Díaz) se hizo exámenes de sangre para medir su compatibilidad genética con Daniel, pero el doctor Labra (Cristián Carvajal) le tuvo una muy mala noticia: el abogado no es el padre biológico.

La Baronesa / Mega

Esto fue un duro golpe para Antonio, quien confió ciegamente en León para realizar las inseminaciones artificiales en Clara (Lorena Bosch), seguro de que sus tres hijos eran suyos.

Ahora, la única alternativa para que Daniel se recupere es recurrir a sus hermanas y realizar las mismas pruebas de compatibilidad, siempre y cuando Paula (Francisca Armstrong) y Emilia (Octavia Bernasconi) compartan el mismo padre.