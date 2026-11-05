La Baronesa - Capítulo 55: Todos son sospechosos

05 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, se cumplieron los cinco días de plazo para la búsqueda del cuerpo de Clara (Lorena Bosch), lo que no dio buenos frutos.



Ante esta situación, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) se vio obligado a cambiar el rumbo de la investigación, tomando el caso como un homicidio y en el cual todos los familiares y conocidos de la víctima son posibles sospechosos.

La primera medida que sorprendió a los Márquez fue requisar sus teléfonos celulares para analizar sus conversaciones previas. Andrea (Catalina Guerra) también debe entregarlo, pero se niega. ¿Tendrá algo que ocultar?

La Baronesa / Mega

Una decisión de Emilia

Javier (Simón Pesutic) cruzó la línea con su familia por lo que su sacrificio al casarse sería en vano. Para remediar esta situación, la joven decidió pasar la "primera noche" con su marido y se le acercó para besarlo.

Él, que estaba muy borracho tras su paso por el Clavel Rojo decidió rechazarla, no porque no quiera estar con ella, sino porque esto significaría algo especial y quiere disfrutarlo con todos sus sentidos.