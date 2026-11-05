Emilia quería pasar su primera noche con Javier, pero él le dijo "no" en La Baronesa

05 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 55 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) necesita controlar a Javier (Simón Pesutic) y la única forma de que la casa vuelva a ser propiedad de su abuela es "convertirse en su mujer".

Aunque se resistió los primeros días del matrimonio, Emilia finalmente se acercó a su marido con la intención de tener una primera noche juntos, pero él la rechazó.

Esto le causó extrañeza a la joven, ya que Javier siempre había insistido en que ella diera el primer paso.

La Baronesa / Mega

Sin embargo, la razón que dio la cautivó en silencio: "No, porque la primera vez que pase algo entre nosotros de verdad yo quiero estar sobrio, consciente. No es cualquier cosa para mí, así que aún no".

¿Esta respuesta cambiará la percepción que Emilia tiene de Javier?