"Júrame que Daniel...": Nicolás puso una condición para perdonar a Francesca en La Baronesa
En el capítulo 55 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) volvió a casa, atestiguando por sí mismo lo mal que estaba Francesca (Katyna Huberman) tras su discusión.
Conmovido, el joven se acercó a su madre. Ella le confesó que "nunca te había sentido tan lejos y eso me destruye, me duele aquí, ¿entiendes? Yo me imagino la vergüenza que te doy".
Lo que Nico quiere
Y si bien Nico negó sentir vergüenza, sí admitió que la situación fue lo bastante grave como para que le cueste perdonarla. Él hará el intento, pero solo bajo una única condición.Ir a la siguiente nota
"Yo quiero perdonarte, pero no es tan fácil, al menos no así como así. Me tienes que ayudar. Júrame que el Daniel nunca más va a entrar a esta casa, ni mucho menos en tu vida", le exigió.
Ella accedió a vetarlo completamente, con tal de que las cosas volvieran a ser como antes.Ve el capítulo en
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