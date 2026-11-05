"Júrame que Daniel...": Nicolás puso una condición para perdonar a Francesca en La Baronesa

05 nov. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 55 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) volvió a casa, atestiguando por sí mismo lo mal que estaba Francesca (Katyna Huberman) tras su discusión.

Conmovido, el joven se acercó a su madre. Ella le confesó que "nunca te había sentido tan lejos y eso me destruye, me duele aquí, ¿entiendes? Yo me imagino la vergüenza que te doy".

Lo que Nico quiere

Y si bien Nico negó sentir vergüenza, sí admitió que la situación fue lo bastante grave como para que le cueste perdonarla. Él hará el intento, pero solo bajo una única condición.

La Baronesa / Mega

"Yo quiero perdonarte, pero no es tan fácil, al menos no así como así. Me tienes que ayudar. Júrame que el Daniel nunca más va a entrar a esta casa, ni mucho menos en tu vida", le exigió.

Ella accedió a vetarlo completamente, con tal de que las cosas volvieran a ser como antes.