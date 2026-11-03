El fiscal sabe que discutieron: Salen a la luz detalles del último encuentro de Clara y Aurora en La Baronesa

03 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 53 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) recibió una llamada de la Fiscalía para citarla a una entrevista con el fiscal, pero completamente ajena a la búsqueda de Clara (Lorena Bosch), la empresaria se negó a colaborar.

Emilia (Octavia Bernasconi), que escuchaba la conversación de su abuela, no dio crédito a lo impasible que está cuando su nuera lleva días desaparecida.

La Baronesa / Mega

El fiscal hace acto de presencia

Como Aurora no quería ir personalmente a la Fiscalía, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) fue en persona a hablar con la mujer porque tenía nuevos antecedentes de la noche en que Clara desapareció.

De acuerdo con una de las trabajadoras del hotel, Aurora zamarreó a la esposa de Antonio (Carlos Díaz) momentos antes de que se le perdiera el rastro. ¿Qué es lo que la involucrada tenía que decir al respecto?

Si bien quedó desconcertada por esta declaración, Valdés sacó sus habilidades de póker y mintió descaradamente al señalar que ella es una mujer muy intensa y que eso se puede malinterpretar. Ella no discutió con su nuera.