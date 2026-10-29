"Para no parecer un sospechoso": Javier cree que Samuel tiene un motivo para volver con Andrea en la Baronesa
En el capítulo 50 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) fue a comer con sus padres para celebrar su reconciliación, aunque él no cree que el arreglo entre Samuel (Francisco Ossa) y Andrea (Catalina Guerra) sea sincero.
Apenas terminó la comida, el joven buscó una excusa para irse, pero su padre le insistió en que se quedara para conversar.
Javier es escéptico
"No, a ti lo que te gustaría es que yo me quede como escudo... Hoy día es tu primera noche de reconciliación con la mamá. Antes de la desaparición de Clara, tú me dijiste que no querías volver con la mamá y que lo tenías completamente decidido", le recordó Javier a Samuel.Ir a la siguiente nota
E insistiendo en esto último, concluyó que "todo esto lo estás haciendo para no parecer un sospechoso más y no importa armar todo este show con la mamá".
Samuel se molestó y quería defenderse, pero prefirió callar cuando su esposa entró en la sala.Ve el capítulo en
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