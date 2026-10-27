Le puso tres condiciones: Samuel está dispuesto a volver con Andrea en La Baronesa
En el capítulo 48 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) aceptó volver con Andrea (Catalina Guerra), pero para que todo funcione, le puso tres condiciones a su esposa.
La primera de ellas era deshacerse de todo el alcohol de la casa y prometer no beber ni una gota de ahora en adelante. Andrea aceptó y prometió cumplir al pie de la letra, sin embargo, la segunda condición fue mucho más difícil.
"Tú tienes que volver donde el doctor Manriquez, seguir su tratamiento, sí, y hacerle caso con lo que te dijo la última vez que lo viste. Es necesario", pidió Samuel.Ir a la siguiente nota
Andrea insistió en que estaba bien y no necesitaba un psiquiatra, pero esto no era negociable, así que debió ceder.
La tercera condición para Samuel fue clave: "Si tú vuelves a fallar, la que se va a ir de esta casa eres tú y no yo, ¿bueno?".Ve el capítulo en
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