Le puso tres condiciones: Samuel está dispuesto a volver con Andrea en La Baronesa

27 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 48 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) aceptó volver con Andrea (Catalina Guerra), pero para que todo funcione, le puso tres condiciones a su esposa.

La primera de ellas era deshacerse de todo el alcohol de la casa y prometer no beber ni una gota de ahora en adelante. Andrea aceptó y prometió cumplir al pie de la letra, sin embargo, la segunda condición fue mucho más difícil.

"Tú tienes que volver donde el doctor Manriquez, seguir su tratamiento, sí, y hacerle caso con lo que te dijo la última vez que lo viste. Es necesario", pidió Samuel.

La Baronesa / Mega

Andrea insistió en que estaba bien y no necesitaba un psiquiatra, pero esto no era negociable, así que debió ceder.

La tercera condición para Samuel fue clave: "Si tú vuelves a fallar, la que se va a ir de esta casa eres tú y no yo, ¿bueno?".