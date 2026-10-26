"No puedes seguir así": Andrea pide a Samuel una última oportunidad para salvar su relación en La Baronesa

26 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) y Andrea (Catalina Guerra) tienen una conversación de pareja donde ambos buscan la forma de solucionar sus problemas.

Y es que Andrea está sumida en la tristeza y el llanto tras ver a Samuel besando a Clara (Lorena Bosch). Sin embargo, él aclara que no está enamorado de ella y fue algo circunstancial.

De inmediato, Andrea toma una postura defensiva donde afirma que lo entiende, que cualquier otro hombre se habría ido antes con las escenas de celos que ella hace, por lo que le pide una nueva oportunidad.

La Baronesa / MEGA

Andrea quiere otra chance

"Me has tenido que acompañar en el tema del alcohol, los celos; eso yo lo reconozco. Cualquier hombre hubiera salido corriendo detrás de cualquier mujer, de la primera mujer que le hubiese hecho una sonrisita, pero yo te entiendo y lo único que te estoy pidiendo es una oportunidad", dice Andrea.

En ese momento, Samuel le contesta que han sido muchas, pero que le va a dar una última oportunidad. "Pero, mi amor, tenemos que ordenar esto, no puedes seguir así, si no este matrimonio se va a ir a la cres... por favor", aclara Samuel.