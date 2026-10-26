"No puedes seguir así": Andrea pide a Samuel una última oportunidad para salvar su relación en La Baronesa
En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) y Andrea (Catalina Guerra) tienen una conversación de pareja donde ambos buscan la forma de solucionar sus problemas.
Y es que Andrea está sumida en la tristeza y el llanto tras ver a Samuel besando a Clara (Lorena Bosch). Sin embargo, él aclara que no está enamorado de ella y fue algo circunstancial.
De inmediato, Andrea toma una postura defensiva donde afirma que lo entiende, que cualquier otro hombre se habría ido antes con las escenas de celos que ella hace, por lo que le pide una nueva oportunidad.
Andrea quiere otra chance
"Me has tenido que acompañar en el tema del alcohol, los celos; eso yo lo reconozco. Cualquier hombre hubiera salido corriendo detrás de cualquier mujer, de la primera mujer que le hubiese hecho una sonrisita, pero yo te entiendo y lo único que te estoy pidiendo es una oportunidad", dice Andrea.
En ese momento, Samuel le contesta que han sido muchas, pero que le va a dar una última oportunidad. "Pero, mi amor, tenemos que ordenar esto, no puedes seguir así, si no este matrimonio se va a ir a la cres... por favor", aclara Samuel.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Estamos frente a un homicidio": Domínguez confirma a Antonio que Clara fue atacada en La Baronesa
-
"Cállate, mier...": Nicolás arremete contra Daniel luego de que confesara su amor por Francesca en La Baronesa
-
"¡Yo siempre supe!": Andrea tuvo una violenta reacción tras ver la grabación del beso de Samuel en La Baronesa
-
"Tengo una sensación de hogar": Emilia revela por qué Nicolás es tan especial para ella en La Baronesa
-
"Es poco probable que haya sobrevivido": Domínguez dio lapidaria conclusión sobre Clara en La Baronesa
-
Se pelearon: Roberto defiende a Clara y Aurora la culpa de su propia desaparición en La Baronesa