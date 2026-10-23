"¡Yo siempre supe!": Andrea tuvo una violenta reacción tras ver la grabación del beso de Samuel en La Baronesa

23 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 46 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) confrontó a Samuel (Francisco Ossa) por el video de la cámara de seguridad en la que aparece junto a Clara (Lorena Bosch).

"Este beso tan apasionado que estamos viendo, señor Toledo, me imagino que es el beso que presenció el hijo de Clara", mencionó Gabriel. Sin embargo, Andrea (Catalina Guerra) bajó las escaleras y también vio las imágenes.

La rabia de Andrea

"Samuel, explícame, ¿qué significa esto? ¡Esta es una tremenda traición! Yo sabía, yo siempre supe", dijo Andrea fuera de sí, al punto de que Samuel tuvo que pedir ayuda a su empleada para poder contenerla.

La Baronesa / Mega

Dado el impasse, el fiscal decidió que lo mejor era retomar la conversación con Samuel más tarde. Sin embargo, se quedó pensando en el violento carácter de Andrea. "Señor Toledo, discúlpeme, pero, ¿siempre tiene que recurrir a su empleada para que controle a su esposa?", preguntó.

Molesto, Samuel se negó a responder y le advirtió que no le gusta la forma en que Domínguez aborda la investigación.