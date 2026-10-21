El vestido de Clara fue encontrado en el mar: El fiscal Santibáñez tiene pista clave en La Baronesa

21 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 44 de La Baronesa, el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) fue hasta el hotel donde se realizó el matrimonio para mirar las imágenes de la cámara de seguridad; al menos las que estaban disponibles tras el robo de una de un disco duro.

El jefe de seguridad le dio un dato importante: una de las mucamas declaró haber sufrido el robo de su llave maestra durante la madrugada de la desaparición.

La evidencia en el mar

En paralelo, un equipo de detectives estaba a orillas del mar porque detectaron algo entre las aguas. Un equipo de buzos se sumergió y encontró una prenda de vestir que rápidamente pasaron a examinar.

La Baronesa / Mega

Se trataba del vestido azul que Clara llevaba puesto la noche en que se le perdió el rastro. "Aseguren la fijación de la prenda y cuiden la cadena de custodia", solicitó Santibáñez para evitar nuevos robos que entorpezcan la investigación.

Sin embargo, uno de los peritos anunció que el vestido no fue todo lo que encontraron.