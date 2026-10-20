Bárbara escuchará una íntima confesión de Antonia sobre Luciano en el capítulo 12 de Prohibida Obsesión

20 oct. 2026 - 23:05 hrs.

En el avance del capítulo 12 de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) y Paloma (Mónica Godoy) se juntarán en un café para hablar cosas de amigas.

Precisamente, será en el café donde trabaja Bárbara (Fernanda Finsterbusch) quien se enterará de un íntimo detalle de Luciano (Diego Muñoz) tras escuchar lo que hablaba Antonia.

Prohibida Obsesión / MEGA

Bárbara quedará en shock

En concreto, ambas mujeres hablarán de que Luciano llegó tarde la noche anterior, pero se justificó y durante la mañana tuvieron un reencuentro como pareja.

Esa conversación será escuchada por Bárbara, quien no podrá ocultar su cara de shock y sorpresa ante estas declaraciones.