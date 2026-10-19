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Tortu le dirá algo a Javiera que podría cambiar el rumbo del juicio de custodia en el capítulo 209 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 209 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) se ha enfrentado a uno de sus mayores desafíos en su maternidad ahora que debe luchar por la custodia de Tortu (Isabella Gómez). 

En una íntima conversación con su hija mayor, ella intentará dejarle claro que la ama incondicionalmente. "Tú me convertiste en mamá, ¿qué más especial que eso?", mencionará a la pequeña que se verá muy alicaída. 

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La verdad de Tortu

Preocupada, Javiera la instará a contarle qué es lo que la tiene tan triste y la niña le confesará que ya no se siente tan segura de querer estar con Max (Álvaro Espinoza).

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"Es que te echo de menos y yo ya no sé si quiero irme a vivir con mi papá", revelará. 

Si Tortu le cuenta esto a su padre, ¿sería capaz de retirar su solicitud de custodia o Max acusará una manipulación de Javiera quedarse con la niña aunque ya no quiera?

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