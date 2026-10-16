"No funcionó": Manuel terminará con Ema y ella le hará importante pregunta en el capítulo 207 de RDS

16 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 207 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) se dará cuenta que su relación con Ema (Constanza Mackenna) no tiene futuro y decidirá ponerle fin.

"Nosotros éramos amigos, intentamos algo y no funcionó. Listo, ya fue", le dirá en su departamento, pero ella tendrá una duda sobre las razones del quiebre.

La gran duda de Ema

La dejó plantada por encontrarse con Javiera (Daniela Ramírez), pero Manuel siempre le dijo que solo eran amigos. ¿Cómo es posible que sienta algo tan fuerte por ella si nunca tuvieron algo para empezar?

Reunión de Superados / Mega

Con estas dudas, le preguntará directamente si le mintió. "No entiendo de dónde tan enganchado. ¿Alguna vez pasó algo? Tú alguna vez te acostaste con la Javiera, ¿sí o no?", consultará seria.

¿Qué responderá Manuel, ahora que Javiera podría irse al otro extremo del país?