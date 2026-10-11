Un flechazo casi instantáneo: ¿Cómo se desató la pasión entre Clara y Samuel en La Baronesa?

11 oct. 2026 - 11:10 hrs.

La atracción entre Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa) se convirtió en un romance prohibido en La Baronesa. Ambos tienen sus parejas desde hace 30 años, pero desde el momento en que se vieron, algo extraño sucedió.

¿Cómo es que se forjó esta conexión entre ambos? Todo comenzó durante la noche de bodas entre Clara y Antonio (Carlos Díaz): esa fue la primera de muchas veces en que el abogado drogó a su esposa y contrató a otros hombres para que tuvieran intimidad con ella.

El primero de todos fue, coincidentemente, Samuel Toledo, que en aquella época necesitaba el dinero para salvar la vida de Javier (Simón Pesutic). Sin embargo, hubo un incidente que podría haberlo desbaratado todo, ya que Clara despertó brevemente de su sueño, dándole un susto de muerte a él.

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El reencuentro

Tres décadas más tarde, volvieron a encontrarse todos a raíz del compromiso entre Emilia (Octavia Bernasconi), hija de Clara y Antonio, con Javier. Samuel reconoció a Clara de inmediato y ella sintió que conocía a ese hombre de algún lugar, aunque sin poder hacer memoria de dónde.

Eventualmente, las miradas se convirtieron en algo más profundo cuando ambos escaparon de una peligrosa encerrona. Samuel protegió a Clara, dándole una sensación de seguridad que nunca antes había sentido.

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Ella comenzó a soñar con él y él se pasaba el día pensando en ella. Incluso Andrea (Catalina Guerra) se daba cuenta que algo sucedía y comenzó a celar a su marido antes de que algo pasara.

Quizás la misma Andrea plantó la semilla de un idilio, porque tras pelearse con Samuel, él se fue de casa, se encontró con Clara y la besó en la habitación de hotel de Javier.

Semanas más tarde, sucedió lo mismo en el muelle del hotel donde sus hijos contraerán matrimonio. Sin embargo, ahora quedaron en evidencia porque Daniel (Francisco Reyes Cristi) los vio.

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