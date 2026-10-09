La Baronesa - Capítulo 38: Comienza la cuenta regresiva para el matrimonio
En este capítulo de La Baronesa, los preparativos para el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) avanzan, pero el apostador le dejó claro a su novia que el traspaso de la propiedad de la casa no será inmediato.
No bastará con que los dos se casen... Emilia tiene que convertirse efectivamente en su mujer.
Llega el gran día
Al llegar el esperado día, todos se trasladaron a un hotel a orillas del mar. Andrea (Catalina Guerra) conoce bien este sitio porque siempre ha viajado junto a su marido a pasar unos días libres junto a la playa y ella fue la encargada de que todo estuviera en orden.Ir a la siguiente nota
Todos aparecieron en el jardín, salvo Clara (Lorena Bosch), quien ama profundamente el mar y se fue a nadar aprovechando que quedaban unas horas para la ceremonia.
Hasta el muelle la siguió Samuel (Francisco Ossa), quien la esperó y la besó apenas tuvo oportunidad. Daniel (Francisco Reyes Cristi) vio toda la escena horrorizado.Ve el capítulo en
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