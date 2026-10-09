"Me das asco": Daniel tendrá visceral reacción contra Clara en el capítulo 39 de La Baronesa

09 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 39 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) confrontará a su madre tras verla besándose con Samuel (Francisco Ossa) en el muelle.

Clara (Lorena Bosch) intentará tomarlo de la mano, pero su hijo la apartará con disgusto. "¿Me estás pidiendo disculpas a mí por andarte agarrando ese hue...? Aquí a la única persona que tú le tienes que pedir perdón es a mi papá. Él no se merece está hue... que le estás haciendo", le dirá Daniel.

Y ante un último intento de Clara, el chef será mucho más duro: "No me toques. Me das asco".

La Baronesa / Mega

La rabia de Daniel sigue

Todavía ofuscado por lo que vio, Daniel se desahogará con Francesca (Katyna Huberman) en el hotel. Ella intentará tranquilizarlo y no juzgar con tanta severidad a su madre, pero será imposible.

"¡Le grité que me da asco, Francesca! ¡Me da asco! Está engañando a mi papá", responderá Daniel.