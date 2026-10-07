La Baronesa - Capítulo 37: Daniel pone límites a Clara

07 oct. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se cansó de ver los acercamientos de su madre, Clara (Lorena Bosch), con Samuel (Francisco Ossa).

Y es que la gota que rebasa el vaso es que se entera que Andrea (Catalina Guerra) dice que vio a Clara con Samuel en el mismo departamento, desatando una escena de celos en ella.

Por lo mismo, Daniel va donde su madre y, sin importar que Francesca (Katyna Huberman) estuviera presente, la encara y le pide que se aleje de ese hombre, sin reconocer que maneja información extra tras haberlas escuchado hablando de los sentimientos de Clara por Samuel.

Aurora libra a Antonio de Clara

Por otra parte, Aurora (Loreto Valenzuela) salva a Antonio (Carlos Díaz) de los cuestionamientos de Clara, luego de que esta viera la bata que ella le había regalado a su esposo en la casa de León (César Caillet).

Asimismo, Javier (Simón Pesutic) conversa con Emilia (Octavia Bernasconi), donde afirma a su prometida que se siente muy culpable de las adicciones de Andrea.