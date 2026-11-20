20 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 67 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) insistirá en saber quién dona su médula ósea para el trasplante, pero el doctor Labra (Cristián Carvajal) no podrá revelar la identidad.

"¿Cómo cómo yo podría saber la identidad del donante? No le estoy pidiendo que me diga quién es, solo cómo acceder a esa información", le dirá al hematólogo.

Labra, ante su derecho a saber, le informará que si consigue una orden judicial se desclasificará el nombre del donante.

La Baronesa / Mega

Una promesa con Emilia

Daniel pasará la tarde en la habitación de hotel donde se hospeda Emilia (Octavia Bernasconi) y mientras reposa en su cama, le pedirá comprometer su ayuda.

"Tú me prometiste que después del trasplante vamos a ir juntos a pedir esa orden judicial. Vamos a enfrentar a ese hombre donde sea que esté", mencionará y Emilia hará un trato con su hermano.