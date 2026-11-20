20 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 27 de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) se enterará de que un amigo de Matías (Agustín Moreno) vio su video íntimo.

Mientras se encuentran al interior de una discoteca, Matías intentará justificar lo ocurrido asegurando que su amigo ingresó a su computador y que "por accidente" vio el archivo, restándole importancia a la situación.

Estas palabras harán estallar de furia a la joven, quien decidirá alejarse y quedarse sola en la fiesta.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara ayudará a Julieta

Horas más tarde, Julieta perderá el conocimiento al interior de la discoteca, mientras un grupo de jóvenes intentará auxiliarla.

Justo en ese momento aparecerá Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien se acercará inmediatamente a la joven para intentar ayudarla.