Luciano descubrirá a Bárbara besando a otro hombre en el capítulo 26 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 26 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) mojará su polera mientras mantiene una amena conversación con Gaspar (Nicolás Poblete), por lo que decidirá ir a cambiarse de ropa.
Sin embargo, en una extraña actitud, el abogado terminará observando a Coca semidesnuda, situación de la que ella logrará percatarse.
Por otro lado, Gonzalo (Ricardo Fernández) sorprenderá a Paloma (Mónica Godoy) con una confesión sobre los sentimientos que tuvo por ella en el pasado.
Luciano descubrirá a Bárbara besando a otro hombre
Además, Luciano (Diego Muñoz) pasará en su vehículo frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).
Para su sorpresa, el arquitecto descubrirá a la joven besándose con otro misterioso hombre (Max Salgado).
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.