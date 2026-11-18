18 nov. 2026 - 23:10 hrs.

En el avance del capítulo 26 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) mojará su polera mientras mantiene una amena conversación con Gaspar (Nicolás Poblete), por lo que decidirá ir a cambiarse de ropa.

Sin embargo, en una extraña actitud, el abogado terminará observando a Coca semidesnuda, situación de la que ella logrará percatarse.

Por otro lado, Gonzalo (Ricardo Fernández) sorprenderá a Paloma (Mónica Godoy) con una confesión sobre los sentimientos que tuvo por ella en el pasado.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano descubrirá a Bárbara besando a otro hombre

Además, Luciano (Diego Muñoz) pasará en su vehículo frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Para su sorpresa, el arquitecto descubrirá a la joven besándose con otro misterioso hombre (Max Salgado).