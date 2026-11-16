Bárbara se desahogará con Marta tras su crisis en el capítulo 25 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 25 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) le propondrá a Marisol (Florencia Crino) grabar un video mientras comparten un momento íntimo.
Aunque inicialmente tendrá algunas dudas, la joven finalmente aceptará con la condición de que el registro permanezca en privado y solo esté disponible para ambos.
Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) no podrá ocultar su felicidad tras conocer la noticia que le dará Gaspar (Nicolás Poblete).
Bárbara se desahogará con Marta
Además, Marta (Solange Lackington) intentará levantarle el ánimo a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) luego de la crisis que la mantiene internada en un hospital.
En medio de la conversación, la joven aprovechará la instancia para desahogarse sobre su quiebre con Luciano (Diego Muñoz) y se preguntará cuándo dejará de sentir tanto dolor.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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