Se complicó pero tuvo un final feliz: Así fue el parto de Josefa en Reunión de Superados

15 nov. 2026 - 12:20 hrs.

Josefa (Luz Valdivieso) ha tenido momentos muy difíciles con la maternidad. Mientras estuvo casada, tuvo varios abortos espontáneos que la dejaron muy dolida y con la idea de que nunca podría ser madre. Precisamente esa fue una de las causas por las que se divorció.

Sin embargo, quedó embarazada de Coke (Diego Muñoz) y vivió este proceso con la esperanza de poder llegar a término, recibiendo en el camino el apoyo incondicional de Domingo (Beltrán Izquierdo).

Sin embargo, el miedo se apoderó de Josefa cuando a sus 28 semanas sintió un intenso dolor en el vientre y un sangrado que sacó a relucir sus fantasmas del pasado.

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Debió ser llevada de urgencias a la clínica y la masiva pérdida de sangre la tuvo en riesgo vital tanto a ella como a su bebé. Una cesárea debió practicarse de inmediato y el pequeño Carlitos necesitó reanimación antes de ser llevado a una incubadora.

Todo esto fue grave, pero Josefa no lo vivió sola. Manuel (Mario Horton) y Matilde (Ignacia Baeza) la acompañaron y fueron las primeras visitas que tuvo el recién nacido, prometiendo estar a su lado siempre.

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Afortunadamente, la sexóloga logró recuperarse y tomar en sus brazos a su hijo que por tanto tiempo soñó.

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