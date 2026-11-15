Se complicó pero tuvo un final feliz: Así fue el parto de Josefa en Reunión de Superados
Josefa (Luz Valdivieso) ha tenido momentos muy difíciles con la maternidad. Mientras estuvo casada, tuvo varios abortos espontáneos que la dejaron muy dolida y con la idea de que nunca podría ser madre. Precisamente esa fue una de las causas por las que se divorció.
Sin embargo, quedó embarazada de Coke (Diego Muñoz) y vivió este proceso con la esperanza de poder llegar a término, recibiendo en el camino el apoyo incondicional de Domingo (Beltrán Izquierdo).
Sin embargo, el miedo se apoderó de Josefa cuando a sus 28 semanas sintió un intenso dolor en el vientre y un sangrado que sacó a relucir sus fantasmas del pasado.
Debió ser llevada de urgencias a la clínica y la masiva pérdida de sangre la tuvo en riesgo vital tanto a ella como a su bebé. Una cesárea debió practicarse de inmediato y el pequeño Carlitos necesitó reanimación antes de ser llevado a una incubadora.
Todo esto fue grave, pero Josefa no lo vivió sola. Manuel (Mario Horton) y Matilde (Ignacia Baeza) la acompañaron y fueron las primeras visitas que tuvo el recién nacido, prometiendo estar a su lado siempre.
Afortunadamente, la sexóloga logró recuperarse y tomar en sus brazos a su hijo que por tanto tiempo soñó.