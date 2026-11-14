Tomás volvió más fuerte que nunca en RDS: No se rindió en su relación con Tere y se enfrentó a Jaime

14 nov. 2026 - 12:20 hrs.

Tomás (Gabriel Urzúa) tuvo un cambio radical en los recientes episodios de Reunión de Superados, porque luego de buscar la aprobación de Jaime (Francisco Reyes), se dio cuenta que la única manera de imponer respeto es enfrentar al empresario directamente.

El profesor es un pacifista y en un principio quiso ser aceptado por Astaburuaga, al punto de cortar su característica trenza.

Jaime, de mala fe, llevó ese pelo a un análisis de droga y descubrió que Tomás consume marihuana. Con esta información lo expuso frente a todos los apoderados del Thomas Campbell School y lo puso en tela de juicio como profesional.

Reunión de Superados / Mega

Tomás se sintió muy afectado e incluso pensó en terminar con Tere (Elisa Zulueta), pero un valioso consejo de Miss Nancy (Paulina Hunt) lo hizo rectificar. Si está enamorado de Tere, debe pelear por ella porque Jaime es un hombre que tiene la filosofía del más fuerte. Con él no servirán los argumentos, sino el enfrentamiento.

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Por eso, preparó una romántica serenata para la directora en su cumpleaños y cuando tuvo oportunidad de ver a su suegro, le aseguró que nunca más lo humillaría.

La pelea llegó a los golpes, lo que marcó un precedente para el profesor. Incluso Tere valoró su actitud porque ha sido el hombre que más se la ha jugado por ella.

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