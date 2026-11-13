Jaime tendrá un repentino malestar que alertará a Pili en el capítulo 222 de Reunión de Superados

13 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 222 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) querrá tener un momento romántico con Jaime (Francisco Reyes), pero una situación inesperada hará que se preocupe por su marido.

Mientras abraza el cuello del empresario, Pili hablará con un tono de voz mucho más alto de lo normal, lo que provocará un severo pitido en los oídos de Jaime.

Pero el malestar irá todavía más allá. "¡Ah! Tengo un pito adentro de la cabeza, se me da vuelta todo... algo me está pasando", señalará mientras se recuesta desorientado sobre un sofá.

Reunión de Superados / Mega

No será la primera vez

Cabe recordar que Jaime sintió algo similar mientras iba con Tito (Claudio Castellón) al terreno donde estará el club deportivo. El mismo mareo y sensación extraña lo descompensó.

¿Será esta una afección grave o un malestar pasajero?