"Te vi abrazado a una mujer": Matilde querrá saber con quién estaba Juan de Dios en el capítulo 221 de RDS

12 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 221 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) decidirá hablar una vez más con Juan de Dios (Jorge Arecheta) porque Manuel (Mario Horton) le aconsejó aclarar un posible malentendido. Para él, el abogado es un buen tipo y merece otra oportunidad.

En un café, Matilde citará a su pareja y él le planteará seguir muy confundido por la desconfianza que se generó entre los dos.

"Te vi abrazado a una mujer, Juan de Dios. Sí, afuera de tu oficina y yo quiero saber quién es", preguntará Matilde con apremio.

Reunión de Superados / Mega

Valentina (Mariana Derderian) logró sembrar las dudas en Matilde, quien tras la aventura de Coke (Diego Muñoz) cada vez tiene menos fe en el amor.

¿Juan de Dios logrará resolver todas las dudas o la relación no tendrá vuelta?