"¡Lo estoy perdiendo!": Médicos tendrán que reanimar al bebé de Josefa en el capítulo 220 de RDS

10 nov. 2026 - 22:15 hrs.

En el avance del capítulo 220 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) estará acostada sobre una camilla de hospital tras un parto de urgencia.

La sexóloga tenía apenas siete meses de gestación cuando comenzó a sangrar profusamente. Por este motivo, los médicos debieron intervenir para salvar su vida y la del bebé que esperaba.

Sin embargo, la situación se tornará crítica porque el recién nacido tendrá problemas para respirar por su propia cuenta, lo que tendrá a un equipo intentando reanimarlo cuanto antes.

Reunión de Superados / Mega

"¡No está respirando espontáneamente! Necesito apoyo. Inicio bolseo", dirá una de las enfermeras.

"Lo estoy perdiendo, apúrense con esa sangre", gritará otro profesional para salvar al bebé.