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Josefa pasará un gran susto en medio de su embarazo en el capítulo 219 de Reunión de Superados

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 219 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tiene muchos traumas respecto al embarazo. 

Con su exmarido intentó muchas veces ser madre y todos los intentos terminaban frustrados con una dolorosa pérdida que terminó por quebrar su relación y convertirla en una mujer cínica que poco a poco fue cambiando tras conocer a Coke (Diego Muñoz). 

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El bebé que espera le hace mucha ilusión, sobre todo porque se dio cuenta que no está sola. Su hijo o hija contará con el apoyo de Domingo (Beltrán Izquierdo) y crecerá con un hermano, pero ese sueño podría desbaratarse. 

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Mientras duerme, Josefa se despertará alarmada con una sensación que le será conocida. 

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Líquido amniótico correrá por sus piernas, haciéndola llorar ante la posibilidad de perder a su bebé. 

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