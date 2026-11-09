Josefa pasará un gran susto en medio de su embarazo en el capítulo 219 de Reunión de Superados

09 nov. 2026 - 22:15 hrs.

En el avance del capítulo 219 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tiene muchos traumas respecto al embarazo.

Con su exmarido intentó muchas veces ser madre y todos los intentos terminaban frustrados con una dolorosa pérdida que terminó por quebrar su relación y convertirla en una mujer cínica que poco a poco fue cambiando tras conocer a Coke (Diego Muñoz).

El bebé que espera le hace mucha ilusión, sobre todo porque se dio cuenta que no está sola. Su hijo o hija contará con el apoyo de Domingo (Beltrán Izquierdo) y crecerá con un hermano, pero ese sueño podría desbaratarse.

Mientras duerme, Josefa se despertará alarmada con una sensación que le será conocida.

Reunión de Superados / Mega

Líquido amniótico correrá por sus piernas, haciéndola llorar ante la posibilidad de perder a su bebé.