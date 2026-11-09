Josefa pasará un gran susto en medio de su embarazo en el capítulo 219 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 219 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tiene muchos traumas respecto al embarazo.
Con su exmarido intentó muchas veces ser madre y todos los intentos terminaban frustrados con una dolorosa pérdida que terminó por quebrar su relación y convertirla en una mujer cínica que poco a poco fue cambiando tras conocer a Coke (Diego Muñoz).
El bebé que espera le hace mucha ilusión, sobre todo porque se dio cuenta que no está sola. Su hijo o hija contará con el apoyo de Domingo (Beltrán Izquierdo) y crecerá con un hermano, pero ese sueño podría desbaratarse.Ir a la siguiente nota
Mientras duerme, Josefa se despertará alarmada con una sensación que le será conocida.
Líquido amniótico correrá por sus piernas, haciéndola llorar ante la posibilidad de perder a su bebé.Ve el capítulo en