Reunión de Superados - Capítulo 218: El quiebre con Juan de Dios

09 nov. 2026 - 22:10 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) vio a lo lejos a Juan de Dios (Jorge Arecheta) con otra mujer y confirmó todas las acusaciones que Valentina (Mariana Derderian) hizo sobre el abogado.

Por eso, apenas se encontró con su pareja, decidió confrontarlo y revelar todo lo que su ex le había contado: sus infidelidades, las manipulaciones y mentiras.

Juan de Dios se defendió y señaló que Valentina siempre lo celó y que nunca la engañó mientras estuvieron juntos. A pesar de esto, para Matilde ya era demasiado tarde porque la confianza entre los dos se quebró.

Reunión de Superados / Mega

Pili no sabe guardar secretos

Antonia (Carolina Varleta) confió en Pili (Paloma Moreno) el secreto de su separación, confiando en que su excompañera de colegio sería una tumba.

Sin embargo, la esposa de Jaime (Francisco Reyes) no sabe mantener la boca cerrada y le contó todo a Tere (Elisa Zulueta), quien a su vez habló con Gustavo (Nicolás Mena) y Rubén (Claudio Olate) para seguir esparciendo el chisme.