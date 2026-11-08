"Beltrán es...": Antonia sacó a relucir los motivos de su separación del médico en Reunión de Superados
Jaime (Francisco Reyes) hizo muy buenas migas con Beltrán (Felipe Rojas) porque cree que es un buen partido para Tere (Elisa Zulueta). Lo tiene todo: es médico, gana bien y tiene facha. Sin embargo, el cirujano esconde un secreto que recientemente salió a la luz en Reunión de Superados.
Tito (Claudio Castellón) comenzó a dudar de Beltrán y lanzó una serie de disparatadas teorías conspiranoicas sobre él.
Pilar (Paloma Moreno) no las creyó, pero sí comenzó a tener ciertas dudas, así que le preguntó directamente a Antonia (Carolina Varleta) sobre la separación. ¿Su ex es realmente un mal hombre? ¿Jaime está en riesgo con él?
El momento de la verdad
Cuando se encontró a la dermatóloga en el gimnasio, no pudo con su curiosidad. "¿Por qué no me cuentas qué fue lo que pasó entre tú y Beltrán? Es que estoy tan preocupada con ese tema y Jaime ha perdido tanta masa muscular que me da miedo que le pase algo. No sé, que Beltrán le haga algo; soñé que lo mataba".
Antonia se rio con la fantasía exagerada de Pilar. "Ay, por favor. No, si Beltrán es un buen hombre a pesar de todo. Jamás va a hacer algo así", le dijo.
Sin embargo, eso no bastaba para Pili, quien insistió en conocer la razón del quiebre hasta convencer a Antonia de que sería una tumba con su secreto.
"Bueno, si tú me prometes que no me vas a decir a nadie. Lo que pasa es que este hombre agarró mi autoestima, la dobló en pedazos muy chiquititos y la tiró por el precipicio. Pasa que Beltrán es gay y se metió con su partner de pádel", confesó.