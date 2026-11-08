"Beltrán es...": Antonia sacó a relucir los motivos de su separación del médico en Reunión de Superados

08 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Jaime (Francisco Reyes) hizo muy buenas migas con Beltrán (Felipe Rojas) porque cree que es un buen partido para Tere (Elisa Zulueta). Lo tiene todo: es médico, gana bien y tiene facha. Sin embargo, el cirujano esconde un secreto que recientemente salió a la luz en Reunión de Superados.

Tito (Claudio Castellón) comenzó a dudar de Beltrán y lanzó una serie de disparatadas teorías conspiranoicas sobre él.

Pilar (Paloma Moreno) no las creyó, pero sí comenzó a tener ciertas dudas, así que le preguntó directamente a Antonia (Carolina Varleta) sobre la separación. ¿Su ex es realmente un mal hombre? ¿Jaime está en riesgo con él?

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El momento de la verdad

Cuando se encontró a la dermatóloga en el gimnasio, no pudo con su curiosidad. "¿Por qué no me cuentas qué fue lo que pasó entre tú y Beltrán? Es que estoy tan preocupada con ese tema y Jaime ha perdido tanta masa muscular que me da miedo que le pase algo. No sé, que Beltrán le haga algo; soñé que lo mataba".

Antonia se rio con la fantasía exagerada de Pilar. "Ay, por favor. No, si Beltrán es un buen hombre a pesar de todo. Jamás va a hacer algo así", le dijo.

Sin embargo, eso no bastaba para Pili, quien insistió en conocer la razón del quiebre hasta convencer a Antonia de que sería una tumba con su secreto.

"Bueno, si tú me prometes que no me vas a decir a nadie. Lo que pasa es que este hombre agarró mi autoestima, la dobló en pedazos muy chiquititos y la tiró por el precipicio. Pasa que Beltrán es gay y se metió con su partner de pádel", confesó.

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