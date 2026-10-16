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"Ha sido una muy buena experiencia": Carolina Varleta y Felipe Rojas se unen a Reunión de Superados

  • Por Marcela Paillape

A Reunión de Superados se integraron Felipe Rojas y Carolina Varleta como los nuevos apoderados del Thomas Campbell School, quienes tuvieron que cambiar a su hijo de establecimiento por problemas de bullying. 

Sin embargo, estos padres tendrán una dinámica complicada que los actores comentaron a las plataformas digitales de Mega

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"Tenemos un hijo llamado Damián Beltrán y él entra al Thomas Campbell y nosotros nos integramos como apoderados del curso, obviamente con nuestros problemitas", dijeron ambos. 

Varleta es Antonia, una dermatóloga que apenas aguanta a Beltrán, su ex: "Está traumado mi personaje, ¿qué quieres que te diga? Si la razón de la separación no es por Antonia; es porque este anda haciendo otras cosas". 

El recibimiento del equipo

Las dos nuevas incorporaciones de Reunión de Superados estuvieron de acuerdo en algo: fueron muy bien recibidos.

"Ha sido increíble integrarse a un elenco que está consolidado, a todo un equipo que está así a 150 kilómetros por hora. Es realmente un privilegio muy entretenido", dijo Varleta.

Felipe Rojas la secundó: "Lo pasamos muy bien. Ha sido una muy buena experiencia porque te invitan el resto de los compañeros, los colegas, las colegas a sumarse a la energía que ya traía la teleserie que está buena, buena, buena y con la Carolita entramos en la dinámica. No nos conocíamos, nos llevamos muy bien en la vida, muy mal en la teleserie". 

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