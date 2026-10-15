Hingilberto hará su gran mea culpa y reconocerá en Myriam a una gran madre en el capítulo 207 de RDS

15 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 207 de Reunión de Superados, Hingilberto (Luis Dubó) escapó por muchos años de sus responsabilidades como padre, pero ahora que finalmente se reunió con Tito (Claudio Castellón) comprendió el gran hombre que es y el mérito que tuvo Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) en todo esto.

"A pesar de que yo la dejé sola y que el niño se tuvo que forjar así, con tanta dificultad, usted usted lo logró", le reconocerá a su ex, con quien tantos roces tuvo en el pasado.

Myriam estará muy emocionada por sus palabras y llorará porque esperaba hace mucho tiempo escucharlo.

Reunión de Superados / Mega

"Imagínese el alma que tiene el Tito... me perdonó porque es un hombre bueno y usted es la mejor mamá del mundo", insistirá Hingilberto.

¿Será esta la posibilidad de que los dos por fin se lleven bien? ¿La chispa del amor volverá a encenderse cuando hagan las paces?