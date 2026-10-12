El destacado actor murió a los 65 años: El homenaje de Reunión de Superados a Gabriel Prieto

12 oct. 2026 - 21:48 hrs.

El pasado domingo 11 de octubre se confirmó la lamentable muerte de Gabriel Prieto y en Reunión de Superados lo quisieron recordar.

Al comienzo del nuevo capítulo de la teleserie de Mega de este lunes 12 de octubre, se mostró el siguiente mensaje.

"En memoria de Gabriel Prieto, 1961-2026", expresaron en pantalla y en silencio, a modo de homenaje al destacado actor que participó en teleseries como Te doy la vida, 100 días para enamorarse y Hasta encontrarte.

Reunión de Superados

La sensible muerte de Gabriel Prieto

La triste noticia fue confirmada por Chile Actores, quienes destacaron al actor como un "maestro de muchas generaciones de artistas en la Universidad Católica. Gabriel es un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con profunda pena, gratitud, admiración y sobre todo, mucho amor. Su legado ya es parte de nuestra historia".

Durante los últimos años, Gabriel Prieto tuvo varias complicaciones de salud, a causa del Covid-19 e incluso, estuvo hospitalizado durante un largo periodo.

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