Cofirman la muerte del actor Gabriel Prieto a los 65 años: Tuvo destacada carrera en el teatro y la televisión

11 oct. 2026 - 19:35 hrs.

La tarde de este domingo se confirmó la muerte a los 65 años del actor Gabriel Prieto, quien durante los últimos años tuvo varias complicaciones de salud tras haber contraído covid en septiembre de 2022.

Muere el actor Gabriel Prieto

La información fue confirmada "con profunda tristeza y dolor" por Chile Actores, quienes destacaron al actor como un "maestro de muchas generaciones de artistas en la Universidad Católica".

"Gabriel es un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con profunda pena, gratitud, admiración y sobre todo, mucho amor. Su legado ya es parte de nuestra historia", escribió el sindicato en su publicación.

La destacada trayectoria de Gabriel Prieto

Gabriel Prieto fue uno de los fundadores de la reconocida compañía Teatro Aparte junto a sus amigos y colegas Rodrigo Bastidas, Elena Muñoz y Magdalena Max-Neef.

A través de dicha compañía escribió y montó varias obras teatrales, entre las que destacan "Los zapatos negros", "Tu mujer tiene una amante", "De 1 a 10, ¿cuánto me quieres?", "Yo, tú y ellos" y "Consuegros".

Obviamente, para la mayoría del público, Prieto es más recordado por sus innumerables participaciones en teleseries, destacando varias producciones de Mega como "Te doy la vida", "100 días para enamorarse" y "Hasta encontrarte".

Sin embargo, su carrera televisiva comenzó en la icónica teleserie "Los títeres" de Canal 13 en el año 1984, participando también en producciones como "Loca piel" (TVN), "Brujas" (Canal 13) o "Dama y obrero" (TVN).

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