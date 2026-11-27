27 nov. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 99 de Volverías con tu ex? 2, una actividad entretenida terminará en un fuerte altercado entre Luis Mateucci y Kaoto.

Todo ocurrirá al final de la dinámica, cuando Flavia Laos va a sacar una foto y de pronto, el trasandino y Carlos Águila comenzarán a lanzarse tensos comentarios.

Todos pensarán que el problema habrá pasado, sin embargo, el argentino se molestará aún más con una situación y se parará a enfrentar a su compañero, provocando la intervención inmediata de la producción.

Volverías con tu ex? 2

Una prueba llena de problemas

Por otro lado, se realizará una nueva competencia de parejas, donde varias de las duplas tendrá problemas al realizar el circuito.

Por ejemplo, la producción hará que Luis Mateucci y Flavia Laos vuelvan a punto por no respetar las reglas, misma acción que tendrán que realizar Nico Solabarrieta y La Guarén, provocando la ira del exfutbolista.